Halisdemir'in vurulduğu nokta özel bir kaplama ile koruma altına alınarak çiçeklerle süslendi. Dursun Ali Erzincanlı, Halisdemir'in öldürülmesi sonrasında kendisine atfen "30 Kuş" adlı bir şiir yazdı ve bu şiire bir klip çekildi. Ömer Halisdemir'i anlatan "30 Kuş" adlı şiirle aynı isme sahip bir kısa bir film de yapıldı. Ağustos 2016'da Toroslar, Mersin'deki Şehitler Parkı'na kaide ve gövde uzunluğunun toplamı 4.60 metre olan bir heykeli dikildi. Daha sonra Türkiye'deki birçok meydan, cadde, okul ve öğrenci yurdu gibi yerlere kendisinin adı verildi. Ayrıca Niğde'de kendisi için bir hatıra ormanı da oluşturulmuş ve şehirdeki üniversiteye de adı verilmiştir.