Milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda gelecek ay oynayacağı Karadağ ve Slovenya maçları için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

ABD'de Georgetown Üniversitesi'nde eğitim ve spor hayatını sürdüren Ömer Faruk'un milli takım kampına katılmamasıyla ilgili konuşan Onan, şunları kaydetti:

"Biz oyunculara çağrımızı yaptık. Ersan İlyasova takıma katılacağını bildirdi. Geliş tarihi de belli. Wilbekin de kadromuzda olacak. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman zaten her zaman geliyorlar. Ömer Faruk Yurtseven'e de Milli Takım çağrımızı gönderdik ama geri dönüş alamadık. Bu tarz şeyler bizi üzüyor. Ömer Faruk Yurtseven'in şunu bilmesi lazım: Biz bu topraklarda büyüdük, Milli Takım'ı önemsemen lazım. Başkalarını örnek almasın. Örnek alacağı isimler Hidayet Türkoğlu, Furkan, Cedi olmalı. Yaşı çok genç. Milli Takım forması çok kutsaldır."

Hem Ömer Faruk'la hem de babasıyla konuştuklarını anlatan Onan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dedik ki, 'Gel buraya, takım açılışına katıl. Üniversitende bir sıkıntı olursa zaten seni geri göndeririz.' Biz kimseyi zorlamıyoruz sonuçta. Biletini de gönderdik ama gelmedi. Bunun da karşılığı, ceza kuruluna sevk edilmesidir. Cezalardan önemli olan şunu görmeli. Oyuncular Milli Takımı'yla büyüyor. Hidayet Türkoğlu'nu, Gasol kardeşleri, Ginobili'yi buna örnek gösterebilirsiniz. Bunlar son güne kadar ülkelerinin milli takımlarına geldiler. İnsanın ülkesinin formasını giymesinden daha önemli ne olabilir. Sonuçta üniversitesi kapalı. 'Gel, üniversiten 26 Ağustos'ta başlıyor. Eğer biz bunu çözemezsek, seni göndeririz. Gel halkının önüne çık.' dedik. Gelmedi ama hala zaman geç değil. Onun yerinde olsam yarın uçağa binip gelirim. Gelmezse ceza kuruluna sevk edip savunması alırız ve gereken ceza verilir."

Milli takımın Karadağ ve Slovenya'yla oynayacağı maçlara da değinen Ömer Onan, "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılabilmek. Çok kritik iki maç oynayacağız. Karadağ'ı evimizde, Slovenya'yı da deplasmanda yenersek çok önemli bir yol kat ederiz. Bu maçlara kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. İki maçı da iyi oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

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