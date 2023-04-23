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Omurgasındaki 50 derecelik eğrilik düzeltildikten sonra ilk adımlarını attı

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan "skolyoz" ameliyatıyla 50 derecelik omurga eğriliği düzeltilen 61 yaşındaki Melahat Çaylak, yeniden sağlıklı yürümeye başladı

Omurgasındaki 50 derecelik eğrilik düzeltildikten sonra ilk adımlarını attı
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AA

Türkiye'de ilçe devlet hastanelerini de içine alan ikinci basamak sağlık kuruluşlarında hassas bir operasyon olması nedeniyle nadiren yapılan skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Omurgasındaki eğrilik nedeniyle yürüyemez duruma gelen 61 yaşındaki Çaylak'ın skolyoz ameliyatını gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Burak Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilkent Şehir Hastanesinden görevlendirmeyle geldiği Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde iki haftadır ameliyatlara girdiğini anlattı.

"16 PLATİN KONULDU"

Bahadır, bacakta şiddetli ağrı, güçsüzlük ve yürüyememe şikayetiyle kendilerine başvuran Melahat Çaylak'ın omurgasında hem kireçlenme hem de ciddi bir eğrilik saptandığını söyledi.

Bunun üzerine skolyoz ameliyatı kararı aldıklarını belirten Bahadır, şu bilgileri paylaştı: "Skolyoz ameliyatları aslında sınırlı merkezlerde yapılan, ciddi ve büyük ameliyatlardır. Omurganın düzeltilmesi esnasında hastanın felç kalma veya yaşamının sonlanma riski vardır. Fakat ikinci basamak bir devlet hastanesi olarak da elimizde gereken imkanlar mevcut, bu nedenle operasyonu yapabileceğimizi düşündük.

Hastamızın omurgasına ameliyatta 8 sağa 8 sola olmak üzere 16 platin konuldu, operasyon yaklaşık 8 saat sürdü. Hastamızın tıkanmış bütün sinirleri açıldı, omurgasındaki eğrilik tamama yakın düzeltildi."

"HASTAMIZ ŞU AN RAHATÇA YÜRÜYEBİLİYOR"

Çaylak'ın ameliyat sonrası ilk adımlarını atarken bile bacağındaki rahatlığı hissettiğini vurgulayan Bahadır, "Hastamız, şu an rahatça yürüyebiliyor, kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor. Yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Bahadır, Türkiye'de sağlık alanında dünyaya örnek teşkil edecek sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi.

Skolyozun çocuklarda görülen "adolesan" ve ileri yaşlarda ortaya çıkan "dejeneratif" olarak ikiye ayrıldığını aktaran Bahadır, Çaylak'ın omurga eğriliğinin kemiğin zaman içinde deforme olmasına bağlı geliştiğini söyledi.

Bahadır, "İleri yaştaki skolyoz hastalarımız için de ülkemizde fizik tedaviden ameliyata uzanan tam teşekküllü tedavi seçenekleri mevcut. Bu nedenle her yaş grubundan hastalar gönül rahatlığıyla sağlık kuruluşlarına başvurabilirler" dedi.

"COVID-19'UN ARDINDAN AĞRILARIM İYİCE ÇOĞALDI"

Yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşayan Melahat Çaylak ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Sıkıntılarım uzun süredir vardı, kalça ağrılarım yüzünden yürümekte çok zorlanıyordum, gidebildiğim tek mesafe marketti. Bir yıl önce geçirdiğim Covid-19'un ardından ağrılarım iyice çoğaldı. 13-14 gün feci ağrılar, sağ kalçamdan ayağıma uzanan kramplar yaşadım. Bunun üzerine hastaneye başvurdum, sağolsun Burak hocam ameliyatımı yaptı. Allah'a şükür şimdi çok iyiyim, yürüyebiliyorum, çok mutluyum."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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