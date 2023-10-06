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        Haberler Yaşam On Numara On Numara çekiliş sonuçları: 6 Ekim 2023 On numara sonuçları sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

        On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor: 6 Ekim 2023 On numara sonuçları sorgulama ekranı

        On Numara çekilişi heyecanı bugün devam ediyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda haftanın iki günü düzenlenen On Numara çekilişi sonuçları 20:00'de açıklanıyor. İşte, 6 Ekim 2023 Cuma On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 19:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:47
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        On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor
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        Haftanın son On Numara çekilişi bugün düzenleniyor. Şans oyunu tutkunları On Numara'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları araştırıyor. On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango Online internet sitesine çevrildi. İşte, 6 Ekim 2023 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

        6 EKİM 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        On Numara çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara'da kazandıran numaralar belli olduğunda haberimize eklenecek.

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

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        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

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        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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