On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günü yapılıyor. Dolayısıyla her hafta pazartesi günü şans oyunu tutkunları, On Numara çekilişinin saatini araştırıyor. Peki; 15 Ekim On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, MPİ On Numara çekilişi ile ilgili detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşecek. Saat 21.15'te başlayacak olan ve noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından 15 Ekim On Numara sonuçları belli olacak...

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta pazartesi günü saat 21.15'te yapılıyor. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor. İşte On Numara'nın geçen haftaki (842. hafta) sonuçları...

On Numara sonuçları (8 Ekim): 79 - 17 - 74 - 76 - 36 - 35 - 16 - 60 - 54 - 58 - 29 - 3 - 55 - 6 - 26 - 22 - 30 - 68 - 77 - 34 - 53 - 51

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 336.917,80 TL 9 bilen kişi sayısı : 87 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.581,90 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.693 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 133,05 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.466 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,40 TL 6 bilen kişi sayısı : 108.477 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 185.067 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

336.917,80 TL'lik büyük ikramiye Çanakkale Yenice'ye gitti.

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