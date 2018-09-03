On Numara sonuçları bugün yapılacak çekilişle açıklanacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak 839. hafta çekilişi için hazırlıklar sürüyor. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, On Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor? On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 3 Eylül On Numara çekilişi ile ilgili detaylar...

ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçları yaklaşık 5 dakika içerisinde belli olacak. İkramiye bilgileri dahil genel olarak duyurulması ise en geç 21.40'ı buluyor.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapıla 27 Ağustos 2018 tarihli 838. hafta çekilişinde şanslı numaralar 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 34 - 35 - 37 - 39 - 42 - 44 - 47 - 49 - 58 - 62 - 66 - 68 - 75 - 77 - 79 - 80 olarak belirlendi. On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden satın aldığı bildirildi.

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 309.346,15 TL 9 bilen kişi sayısı : 89 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.989,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.477 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 139,90 TL 7 bilen kişi sayısı : 15.306 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,65 TL 6 bilen kişi sayısı : 100.156 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 180.264 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,95 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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