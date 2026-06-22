On Numara sonuçları açıklandı 22 Haziran Pazartesi! On Numara sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen On Numara sonuçları belli oldu. 22 Haziran 2026 tarihli çekilişte şanslı numaralar noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Kazanan numaraları öğrenmek isteyenler On Numara sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Çekilişin ardından ikramiye dağılımı ve kazanan kişi sayıları da merak konusu oldu. On Numara oyununu oynayanlar kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Peki 22 Haziran 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kime çıktı? İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş detayları...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından binlerce oyuncu kazanan numaraları kontrol etmek için sonuç ekranına giriş yapmaya başladı. Peki 22 Haziran 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır, büyük ikramiye devretti mi? İşte 22 Haziran 2026 On Numara çekiliş sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
22 HAZİRAN CUMA ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları:
13 - 15 - 17 - 21 - 24 - 34 - 37 - 40 - 43 - 44 - 46
51 - 59 - 60 - 63 - 65 - 67 - 69 - 70 - 71 - 78 - 79
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.