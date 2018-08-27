On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan On Numara çekilişi saat 21.15'te başladı. Çekiliş öncesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 62 bin 299 lira, büyük ikramiye tutarı ise 309 bin 344 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devri olmayan On Numara'nın bu haftaki şanslı numaraları neler? İşte 27 Ağustos On Numara sonuçları....

ON NUMARA SONUÇLARI (27 AĞUSTOS 2018)

27 Ağustos On Numara sonucu: 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 34 - 35 - 37 - 39 - 42 - 44 - 47 - 49 - 58 - 62 - 66 - 68 - 75 - 77 - 79 - 80



Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 20 Ağustos 2018 tarihli 837. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05, 08, 10, 11, 20, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 77, 79 olarak belirlendi. Bu çekilişte 10 bilen 2 kişi büyük ikramiye olan 151 bin 4 lira 45 kuruşun sahibi oldu.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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