On Numara sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 6 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Kişi başı 53 bin 106 lira kazanmıştı. Bu hafta yapılan çekilişte ise dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 85 bin 221 lira, büyük ikramiye tutarı ise 312 bin 783 lira olarak açıklandı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Peki, bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre On Numara'da çıkan numaralar neler? İşte 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama...

ON NUMARA SONUÇLARI (30 TEMMUZ 2018)

30 Temmuz On Numara sonuçları: 08 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25 - 28 - 30 - 34 - 39 - 40 - 43 - 48 - 53 - 59 - 64 - 66 - 67 - 71 - 79

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 23 Temmuz 2018 tarihli 833. hafta çekilişinde şanslı numaralar 03, 04, 07, 09, 10, 28, 32, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 59, 62, 65, 72, 73, 76, 77, 80 olarak belirlendi. 10 bilen 6 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başı ise 53 bin 106 lira dağıtıldı. Öte yandan, 9 bilen 89 kişi 2 bin 387 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 590 kişi 133 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 143 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 314 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiç bilemeyen 181 bin 240 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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