On Numara sonuçları belli oldu... Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından On Numara çekilişi planlandığı şekilde her hafta olduğu gibi bu hafta da pazartesi günü gerçekleşti. Şans oyunu tutkunları 22 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte; MPİ On Numara sonuçları 22 Ekim Pazartesi...

ON NUMARA SONUÇLARI 22 EKİM

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleştirildi. Saat 21.15'te başlayan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin hemen ardından belli oldu.

İşte On Numara Sonuçları 22 Ekim: 46 - 43 - 22 - 58 - 38 - 1 - 14 - 67 - 30 - 9 - 52 - 27 - 54 - 31 - 34 - 40 - 20 - 15 - 74 - 73 - 25 - 66

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından geçtiğimiz hafta saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara çekiliş sonuçlarına göre, büyük ikramiye 10 bilen Ankara Altındağ, Eskişehir Odunpazarı, Muğla Marmaris ve Ordu Perşembe'den 4 kişi arasında bölüştürüldü. 15 Ekim On Numara çekilişi ile ilgili diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85.659,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 90 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.538,35 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.889 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 121,15 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.541 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,80 TL 6 bilen kişi sayısı : 108.929 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 223.313 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,65 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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