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On Numara sonuçları 12 Kasım: İstanbul'a çifte talih! MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. On Numara'da bu hafta İstanbul'dan iki talihlinin yüzü güldü. İstanbul'da 10 bilen 2 talihli kişi başına 173 bin 134 lira ikramiye kazandı. İşte 12 Kasım On Numara sonuçları

13.11.2018 - 09:17 | Güncelleme:

On Numara sonuçları, dün akşam MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleştirilen 849. hafta çekilişinin ardından belli oldu. On Numara'da talihli rakamlar merak edilirken, İstanbul Şişli ve Esenyurt'tan 10 bilen 2 kişinin 173 bin 134'er liralık ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 123 kişi ise bin 877 liralık ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 12 KASIM: 7, 13, 20, 23, 29, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 46, 53, 59, 62, 63, 69, 70, 74, 76, 77, 79

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2
9 bilen kişi sayısı : 123
8 bilen kişi sayısı : 2.094
7 bilen kişi sayısı : 19.853
6 bilen kişi sayısı : 117.426
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 194.966

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173.134,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.877,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 110,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

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