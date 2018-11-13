On Numara sonuçları, dün akşam MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleştirilen 849. hafta çekilişinin ardından belli oldu. On Numara'da talihli rakamlar merak edilirken, İstanbul Şişli ve Esenyurt'tan 10 bilen 2 kişinin 173 bin 134'er liralık ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 123 kişi ise bin 877 liralık ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 12 KASIM: 7, 13, 20, 23, 29, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 46, 53, 59, 62, 63, 69, 70, 74, 76, 77, 79

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 123

8 bilen kişi sayısı : 2.094

7 bilen kişi sayısı : 19.853

6 bilen kişi sayısı : 117.426

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 194.966

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173.134,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.877,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 110,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

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