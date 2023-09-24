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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Onana'dan konuşulacak paylaşım: Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi! - Beşiktaş Haberleri

        Onana'dan konuşulacak paylaşım: Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi!

        Beşiktaş forması giyen Jean Onana, Kayserispor maçı öncesi eski takımı Lens'in maçını izlediği bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, paylaşımı nedeniyle Onana'ya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:18
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        Onana'dan konuşulacak paylaşım!
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        Beşiktaş'ta Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Jean Onana'dan gündem olacak bir paylaşım geldi.

        Beşiktaş'ın mücadelesi öncesi, eski takımı Lens'in Toulouse ile oynadığı maçı izleyen Onana, sarı kırmızı kalpi emoji kullanırken paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

        İşte o paylaşım:

        23 yaşındaki futbolcu, Lens'ten Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlılarda 6 maçta süre buldu.

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