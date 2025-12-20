Onana: Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum

‘HAYATIMIN EN İYİ DÖNEMLERİNDEN BİRİ’

Trabzon’daki yaşamına, şehirle kurduğu bağa ve taraftarla samimi ilişkiden duyduğu memnuniyeti anlatan Onana, “Trabzon hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Şehri gerçekten seviyorum, hava harika. Denize yakın bir yerde yaşıyorum. Dürüst olmak gerekirse, hayatımın en iyi dönemlerinden biri. Yaşam tarzı açısından şu an her şey harika. Gerçekten harika. Ne yapıyorum? Bazen şehre gidiyorum, şehirde yürümek benim için zor olsa bile ama çoğu zaman evdeyim. Deniz kenarında arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Hayatın tadını çıkarıyoruz. Rahatlıyoruz, şikayet edemem. Çok şanslıyım. Burada olduğum için çok minnettarım. Her şey için teşekkür ederim. Ama buranın yemekleri harika. Ayrıca insanlar da. İnsanlar çok iyi. Çok sıcaklar. Biliyorsunuz dokunmayı, sarılmayı seviyorlar. Ve buna alışık değildim. Başta söyledim ama sonradan anlıyorsunuz ki bu, onların size karşı sevgilerini gösterme şekilleri. Ve bu gerçekten harika bir şeye dönüştü. Bazen araba kullanıyorum, bir araç önüme kırıyor. ‘Onana dur bir fotoğraf istiyorum’ İçimden ‘Evet ama bunu başka bir şekilde yapabiliriz’ diyorum. Ama beni görünce mutlu oluyor, ben de öyle. Başta zordu ama artık anlıyorum. Onlar benim adamlarım, onları seviyorum ve bu duyguyu seviyorum. Çünkü çok tutkulular. Bu harika bir şey. Burada değilseniz tarif edemeyeceğiniz bir şey bu. Ama burada geçirdiğim zaman benim için mükemmel. Burada olmaktan mutluyum. Farklı bir yaşam tarzı ama harika. Gerçekten inanılmaz, harika. Çok mutluyum. Bana güvenin. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikayet edemem, burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.