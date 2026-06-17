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        Haberler Yaşam Önce yılan sonra fare taşıdı! Son avı şaşırttı

        Saksıda yumurtlayan kerkenez, balkonu yaban hayatına çevirdi

        Sivas'ta bir apartmanın altıncı katındaki balkonda bulunan saksıya yuva yapan kerkenez, yavrularını burada büyütmeye başladı. Anne kuşun yavrularına taşıdığı fare, yılan ve iguanaya benzer sürüngenler ise ev sakinlerine adeta belgesel izliyormuş hissi yaşattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Önce yılan sonra fare taşıdı! Son avı şaşırttı

        Sivas'ta Danışment Gazi Mahallesi'nde ki bir apartmanda eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

        Geçtiğimiz haftalarda Hüseyin Yıldız'ın 6. katta bulunan evinin balkonundaki saksıda bir kerkenez yumurtladı.

        Kerkenez ev sakinlerine aldırış etmeden saksıda kuluçkaya yattı.

        Ev sakinleri geçtiğimiz günlerde yavru kerkenezlerin yumurtalarından çıkışını belgesel izler gibi izledi. Ancak şaşkınlıkları bununla da bitmedi.

        Anne kerkenez yavrularını beslemek için evin balkonuna avladığı hayvanları taşımaya başladı. Bir gün, yılan bir gün fare, bir günde balık getiren anne kerkenezin son avı ise herkesi hayret ettirdi.

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        Saksıdaki yeşil iguanaya benzer sürüngeni görenler gözlerine inanamadı. Anne kerkenez iguana veya zümrüt kertenkelesi olduğu düşünülen sürüngen ile yavrularını besledi.

        BELGESEL İZLER GİBİ İZLİYORLAR

        Hane halkı anne ve yavru kerkenezlerdeki gelişmeleri balkonun penceresinden belgesel izler gibi izliyor.

        Yaşadıkları sıra dışı deneyimi anlatan Hüseyin Yıldız, evlerinin balkonundaki saksıyı yuva olarak seçen kerkenezin yaklaşık bir ay boyunca kuluçkaya yattığını söyledi. Yavruların yumurtadan çıkmasının ardından heyecanlarının daha da arttığını belirten Yıldız, "Bu süreci adeta belgesel izler gibi takip ediyoruz. Zamanla bize alıştılar, artık bizden kaçmıyorlar. Anne kerkenez yavrularını beslemek için fare, kertenkele ve farklı avlar getiriyor. Yavrular büyüyüp uçabilecek hale gelene kadar burada kalacaklarını düşünüyoruz. Yabani bir kuşun balkonumuzu yuva olarak seçmesi ve burada yavrularını büyütmesi bizi çok mutlu etti. İnsanların doğaya ve canlılara değer vermesi gerekiyor. Yavrularını burada büyüttükten sonra uçup gidecekler. Bu eşsiz deneyimi yaşadığımız için çok mutluyuz" dedi.

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