Fenerbahçe'nin Sevilla'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı efsane kadronun önemli isimlerinden biri olan Belçika asıllı eski futbolcu Önder Turacı, Anderlecht sınavı öncesi konuştu. Sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu durumu değerlendirip Anderlecht analizi yapan Önder Turacı, Sabah gazetesine şunları anlattı:

Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorum. Neden bu durumda olduğumuzu ben de çözemiyorum. Çok değişiklik oldu. Sanırım takım bundan etkilendi.

Yeni oluşum F.Bahçe'ye fayda sağlayacaktır. Sadece şunu söylemeliyim; takımı toparlama açısından orada Türkiye'yi bilen birinin olması önemliydi. Galataray'da Terim'in arkasında eski oyuncular var. Beşiktaş, Tamer Tuna'yı yetiştirdi. Bizim kulüpte böyle bir şey yok.

Ben takımın kalitesine inanıyorum. Biraz daha risk alarak oynarlarsa ligde iyi sonuçlar arka arkaya gelecektir.

ANDERLECHT DE F.BAHÇE GİBİ...

Anderlecht sezona süper bir başlangıç yapamadı. Bu açıdan F.Bahçe'ye benziyor. Kupada zayıf bir takıma elendiler. Ama sonuçta Anderlecht güçlü bir takım. Sahalarında ateşli bir taraftarı var. Zor maç olacak. Küçümsememek gerekiyor. F.Bahçe'nin maçtan galibiyet çıkaracak kaliteli oyuncuları var. Ben F.Bahçe'nin kazanacağına inanıyorum. Hatta Belçika uğurlu gelecek, yükseliş buradan başlayacak inşallah. Zorlu dönemi geride bırakacağız.

VOLKAN TAKIMA GERİ DÖNECEKTİR

Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması çok üzücü. Yaşadığı olayı takip ediyorum. Vollkan'ın agresif olduğunu herkes bilir. Ama özünde mükemmel bir insandır. Bence yaşananlar takımın durumuyla alakalı. Taraftarın baskısını üzerinde hissediyor. Zaten Ali Bey kendisine kapıyı açık bıraktı. Uzatılacak bir şey yok. Volkan takıma geri dönecektir.

Ben Fenerbahçe'ye gelmeden önce G.Saray ile ön protokol imzalamıştım. Ancak Liege'den bonservisimi alırlarsa geçerli olacaktı. 1 yıl boyunca beni takip etmişlerdi. Fakat bonservisimi onlardan önce F.Bahçeli yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Liege'e gelerek aldı. Yaklaşık 1 saatte bütün işleri çözerek beni Fenerbahçeli yaptı. İyi ki de yapmış.

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