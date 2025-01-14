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        Haberler Müzik OneRepublic İstanbul'a geliyor

        OneRepublic İstanbul'a geliyor

        ABD'li alternatif rock grubu OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında 30 Nisan'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:04
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        OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında 30 Nisan'da Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.

        Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, grubun BKM organizasyonunda İstanbul'da vereceği konserle ilgili tarih ve mekan değişikliği yapıldı.

        OneRepublic, bu kapsamda 30 Nisan'da Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

        ​​​​​​​Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.

        Fotoğraflar: AP

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        #OneRepublic
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        #konser
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