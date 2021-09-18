Online satıcılara fahiş fiyat denetimi

SSK mı, BAĞ-KUR mu?

AA

Ticaret Bakanlığının son dönemde haksız fiyat artışı iddialarına karşı harekete geçerek marketlere yönelik yoğun denetim başlatması sonrası e-Ticaret sektöründe de "fiyat artışı"na yönelik denetimler artırıldı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde "haksız fiyat artışı" iddiaları karşısında Bakanlığın harekete geçmesi üzerine elektronik ticaret sektöründe de denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

E-Ticaret sektöründe "haksız fiyat artışı" ile vatandaşların ezilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini dile getiren Çevikoğlu, bu konuda şikayet mekanizmasını güçlendireceklerini bildirdi.

PTT iştirak şirketi PttAVM.com olarak fahiş fiyatlı ürünlere karşı oluşturacakları özel ekiple özellikle temel gıda ürünlerinin piyasa fiyatlarının aşırı üstünde olmaması için çabalayacaklarını anlatan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Online pazar yeri olarak platformlarda yer alan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyoruz ancak fahiş fiyatlandırmaya karşı önlemlerimizi alıyoruz. Satılan ürünler 24 saat ekiplerimizin süzgecinden geçiyor. Eğer salgın sürecini ve fiyat artışlarını fırsata çevirenler tespit edilirse satıcılarla iletişime geçerek, normal piyasa fiyatlarına yani makul seviyeye çekilmesi konusunda gerekli adımları atıyoruz.

Bu noktada vatandaşlara büyük görev düşüyor. PttAVM'de özellikle gıda ürünlerinde piyasa fiyatlarının aşırı üzerinde fiyatlı ürünleri gördüklerinde vatandaşlarımızın durumu '444 1 788' numaralı çağrı merkezimize bildirmeleri yeterli olacaktır. Çağrı merkezimize gelen bildirimleri dikkatle inceliyoruz. Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından da e-Devlet üzerinden bu tür şikayetler alınıyor."

DENETİMLER SIKILAŞTI

Çevikoğlu, daha önce PttAVM.com olarak salgın sürecinin başında ve tanzim satışlarda vatandaşı koruyan adımlar attıklarını belirterek, "PTT iştirak şirketi olarak kamu sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu yönde hareket ediyoruz. Fiziksel marketlerde olduğu gibi online satışlarda da fahiş fiyatlarla mücadele etmek gerekiyor. Diğer mağazalara göre bu alanda sorun daha az olsa da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnsanımız, e-Ticaret platformlarında özellikle güven damgasına dikkat etmeli." diye konuştu.

Fahiş fiyatla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Çevikoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminin başında vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40'ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlattıklarını aktardı.

İnceleme sonucunda PttAVM üzerinden satışı yapılan maske, dezenfektan gibi birçok üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenlerin satışına izin verilmediğini vurgulayan Çevikoğlu, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu dönemde de denetimleri artıracağız." dedi.

Çevikoğlu, yaptıkları denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de inceleme yaptıklarına işaret ederek, "Vatandaşlarımız kötü niyetli satıcılarla karşılaştığında bizlere durumu bildiriyor, konuyu inceliyoruz. Bilerek ve isteyerek vatandaş mağdur edilmişse o satıcılarla yolumuzu ayırıp kara listeye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Doğru fiyat, doğru ürün" politikasıyla hareket ettiklerinin altını çizen Çevikoğlu, bu dönemde temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürünü radarlarına aldıklarını anlattı.

Çevikoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Atatürk Orman Çiftliği gibi kooperatif ürünlerini hızla ulaştırmaya gayret ettiklerini belirterek, Türk çiftçisinin el emeği ürünlerinin daha geniş ürün yelpazesiyle vatandaşa ulaşmasına gayret edeceklerini sözlerine ekledi.