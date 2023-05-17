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OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!

Yetişkinlere yönelik içeriklerin hazırlandığı OnlyFans adlı platformda, tanınmış bir isim haline gelen ve sosyal medyada da bir kitleye sahip olan fenomen Sky Bri, hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

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  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!

    Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden içeriklerini belirli bir ücret karşılığı satışa sunan ve böylelikle fenomen haline gelen Sky Bir, yaptığı itiraflarla gündem oldu.
  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!

    Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Sky Bri, insanların kendisine göre önyargı oluşturduğunu söyleyerek samimi bir itiraflarda bulundu.
  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!

    Yetişkin platformuna içerik üreten ve bir podcastte konuk olan Sky Bri, gelen olumsuz eleştirilere karşı hayatında bazı değişiklikler yaptığını belirtti.
  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!

    Sky Bry, katıldığı podcast içerisinde hayatıyla ilgili şu sözleri söyledi: “İnsanlar beni cinsellik delisi zannediyorlar ama öyle değilim. Sadece hayatımda aşk istiyorum. Beni mutlu eden bir tek kişiyle bütün ömrümü geçirmek en büyük arzum”
  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!
  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!
  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!
  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!
  • OnlyFans fenomeninden beklenmedik itiraf! Sky Bri herkesi şoke etti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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