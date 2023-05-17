Sky Bry, katıldığı podcast içerisinde hayatıyla ilgili şu sözleri söyledi: “İnsanlar beni cinsellik delisi zannediyorlar ama öyle değilim. Sadece hayatımda aşk istiyorum. Beni mutlu eden bir tek kişiyle bütün ömrümü geçirmek en büyük arzum”