Resmen üretim merkezi...

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılık çetesine yönelik yaptığı teknik takipler sırasında, sahte evrakların üretildiği bir adresi tespit etti.



SAHTE BELGE ÜRETİM MERKEZİ

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda 235 adet basıma hazır boş nüfus cüzdanı, 351 adet boş sürücü belgesi, 8 adet basıma hazır boş trafik tescil belgesi, 7 adet boş tapu belgesi, 8 adet okul diploması, 2 adet ikamet izin belgesi, siyasi parti üyelik kartı, 6 adet farklı kurumlara ait mühür, çok sayıda yabancı ülkelere ait sahte ve çalıntı pasaport ile çok sayıda sahtecilik malzemesi ele geçirildi.



ÇİPLİ EHLİYETİN KOPYASINI YAPMIŞLAR

Sahtecilik çetesi üyelerinin, dağıtımına yeni başlanılan çipli ehliyetin sahtesini dahi bastıkları tespit edildi. Sahte ehliyetin yenisiyle neredeyse fark edilemeycek kadar benzerlik gösterdiği öğrenildi.



7 SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Operasyonda gözaltına alınan Erkan Ç.'nin 7 suçtan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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