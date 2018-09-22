Onur Tuna ile Eda Ece aşk mı yaşıyor?

Yaz boyunca taciz iddiasıyla manşetlerden düşmeyen 'Yasak Elma' dizisi, bu kez aşk haberiyle magazin gündeminde... Dizinin başrol oyuncuları Onur Tuna ile Eda Ece'nin aşk yaşadıkları iddia edildi