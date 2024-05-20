Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya hazırlanıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz detayları kapsamında talep toplama tarihleri açıklandı. Toplamda 19 milyon 730 bin lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü ise 976 milyon TL olarak açıklandı. 'ONRYT' koduyla borsada işlem görecek Onur Yüksek Teknoloji, katılım endeksine uygun. İşte, detaylar...
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Son olarak talep toplama tarihleri netleşen firma T1-T2 bakiyesine ve katılım endeksine uygun. Onur Yüksek Teknoloji, halka arzdan elde edeceği fonu yenilebilir enerji yatırımları başta olmak üzere; işletme sermayesi, AR-GE faaliyetleri, ofis ve teknik alanlar kapasite artırımı ve borç ödemeleri için kullanacak. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...
Mayıs halka arz takvimine yeni bir firma daha eklendi; Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle 20 milyona yakın lot dağıtımı yapacak firma, elde edeceği fonun yüzde 57'sini yenilebilir enerji yatırımları için kullanılacak. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arası talep toplayacak.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ LOT DAĞILIMI
Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;
2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (495 TL)
- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL)
- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL)
- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)
- 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)
- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)
- 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)
- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL)
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittikten sonra BİST'te ilk işlem görme tarihi de açıklanacak.