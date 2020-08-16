Geçen sezon devre arasında ikinci kez Galatasaray'a kiralanan ve Monaco'nun sezon tamamlanmadan geri çağırdığı Henry Onyekuru geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu öne sürülen Nijeryalı futbolcu, AZ Alkmaar maçının ardından konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrılma düşüncesi olmadığını belirtirken, "Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Umarım iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyi noktaya geleceğiz. Harika bir takımdayım. Ayrılmaya niyetim yok." ifadelerini kullandı. Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac da Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.