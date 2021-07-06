OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin dünkü toplantısının yapılan ön görüşmelerde bir uzlaşma zemini sağlanamaması nedeniyle iptal edildiğini ve yeni toplantı için bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

OPEC+ kaynaklarına göre BAE'nin OPEC+ üretim kısıntısı anlaşmasının Nisan 2022 sonrasına uzatılması önerilerini kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle OPEC+ Bakanlar Komitesi dün bir araya gelemedi.

OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin toplanamaması Ağustos ayı için üretim miktarında bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. Ancak OPEC+ kaynakları, Bakanlar Komitesi'nin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceğini ve Ağustos ayı için yeni üretim miktarı belirleneceğini savunuyorlar.

Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar da ülkesinin OPEC+ anlaşmasına bağlı olduğunu ve petrol fiyatlarının cari seviyelerin üzerine tırmandığını görmek istemediğini söyledi.

Cari üretim kısıntısı anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması ve petrol üretiminin kademeli olarak artırılması taraftarı olduklarını belirten Jabbar, önümüzdeki 10 gün içinde yeni bir OPEC+ toplantısı yapılmasını umduğunu vurguladı.