Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

OPEC+ ülkeleri, "mayıs itibarıyla üretim kesintilerini hafifletme" planına devam edecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle, daha önce belirlenen mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldığı bildirildi.

OPEC+ ülkeleri,
AA

OPEC+ üyesi ülkelerin, enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve bu ayın başında kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 16. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun küresel ekonominin toparlanma sürecinde olduğu ve toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasının beklendiğine işaret ederek, üye ülkelerin 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi kararının uygulanmasına devam edilmesi noktasında anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Haziran'da yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda, üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini mayıs ve haziran aylarında 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varili 66,14 dolar
ENERJİBrent petrolde artış
Petrol ithalatı şubatta yüzde 18,5 azaldı
ENERJİPetrol ürünleri üretiminde sert düşüş
Güneş mini YEKA yarışmalarında iki günde 130 megavat kapasite tahsis edildi
ENERJİ6 şirkete 130 megavat kapasite tahsisi
LPG ithalatı şubatta yüzde 17,31 azaldı
ENERJİLPG üretimi azaldı
YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
ENERJİYEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
Brent petrolün varili 65,43 dolar
ENERJİBrent petrol 65 doları aştı
Tüpraş ve Star Rafineri nezdindeki hesaplarda 2.2 milyar TL birikti
ENERJİPetrolde dev kaynak ortaya çıktı
Doğalgaz ithalatı şubatta yüzde 14 arttı
ENERJİDoğalgaz ithalatı şubatta arttı
Elektrik üretimi şubatta yüzde 2,97 azaldı
ENERJİElektrik üretimi şubatta azaldı
YEKA GES-3 yarışmaları başladı
ENERJİGüneşte mini YEKA yarışmaları başladı