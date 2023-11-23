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        Haberler Ekonomi Otomobil Opel Türkiye'de yeni yapılanma - Otomobil Haberleri

        Opel Türkiye'den yurt dışına CEO transferi

        Stellantis Grubu markalarından Opel Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti. Şirketin Genel Müdürü Emre Özocak, Stellantis Grubu'nun tüm markalarından sorumlu olarak İsrail/Filistin Genel Müdürü görevine atandı. Özocak'ın yerine ise Opel Satış Direktörü Yiğit Yantaç atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:06
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        Opel Türkiye'den yurt dışına CEO transferi
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        Otomotiv grubu Stellantis'ten, Türkiye’den bir yönetici transferi haberi daha geldi. Yapılan açıklamaya göre, Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, Stellantis Grubu’nun tüm markalarından sorumlu olarak İsrail/Filistin Genel Müdürü görevine atandı.

        Opel Türkiye’nin yeni Genel Müdürü ise Opel Satış Direktörü olarak görev yapan Yiğit Yantaç oldu.

        Emre Özocak'ın, yeni görevi kapsamında Stellantis Grubu’nun ticari stratejilerini destekleyecek planlamaların efektif ve lokal ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde devreye alınmasına da katkı sağlayacağı öğrenildi.

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        Özocak, 2017 yılında DMOA’da Bölge Müdürü olarak PSA Grubu bünyesine katıldı. Mayıs 2019’da Opel’in Türkiye’deki yeni yapılanması ile birlikte Opel Türkiye Pazarlama Direktörü görevine getirildi. Özocak Ekim 2022'den bu yana Opel Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

        Opel Türkiye’de Genel Müdürlük koltuğunu Emre Özocak’tan devralan Yiğit Yantaç ise Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine 2007 yılında Fortis Bankası’nda Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Sorumlusu olarak başladı.

        HSBC Bank ve Borusan Holding'deki farklı görevlerin ardından Mart 2019’da PSA Grubu bünyesine Finansal Kontrol Müdürü olarak katılan Yantaç, Opel markasının grup bünyesinde birleşmesi aşamasında çeşitli sorumluluklar üstlendi.

        Şubat 2020’de Opel Perakende Satış Müdürü olarak kariyerine satış alanında devam etmeye karar veren Yantaç, Nisan 2021’den bu yana Opel Satış Direktörü pozisyonunda bulunuyordu.

        TÜRKİYE'DEN BİRÇOK YÖNETİCİYİ TRANSFER ETTİ

        Stellantis son yıllarda Türkiye'den birçok üst düzey yöneticiyi yurt dışında farklı pozisyonlara getirdi.

        Peugeot Türkiye'nin eski Genel Müdürü İbrahim Anaç, Temmuz 2022'de Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine atandı.

        Böylece, Anaç, Stellantis’in toplamda 6 bölgesinden biri olan MEA bölgesinde tüm Stellantis markalarının ticari performans yönetimi ve teşkilat yapılandırılmasından sorumlu hale geldi.

        Aynı ay, bu sefer Opel Türkiye'den yurt dışına bir yönetici transferi haberi geldi. Opel Türkiye'nin o dönemki Pazarlama Direktörü Zeynep Durusu, Stellantis'in Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin (MEA) Hafif Ticari Araçlar ve B2B Satış ve Pazarlama Stratejilerinden Sorumlu Bölge Müdürlüğü görevine getirildi.

        Ekim 2022'de ise, o dönem Opel Türkiye Genel Müdürü görevinde bulunan Alpagut Girgin'in yurt dışında daha üst bir pozisyona atandığı açıklandı. Bu kapsamda Girgin Stellantis'in Markalar Planlama ve Performans Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

        Alpagut Girgin, MEA Bölgesi COO'su Samir Cherfan'a bağlı olarak 56 ülkede tüm Stellantis markalarının stratejik planlaması ve performans yönetiminden sorumlu.

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