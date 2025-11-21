OpenAI ile Foxconn, yapay zeka veri sistemleri alanında işbirliği yapacak

OpenAI ve Foxconn'dan yapılan ortak açıklamaya göre, yapay zeka veri sistemleri alanında işbirliğini mümkün kılan bir anlaşmada mutabık kalındı.

Nvidia için yapay zeka sunucuları geliştiren ve bazı Apple ürünlerinin imalatını yapan Foxconn, anlaşma kapsamında OpenAI ile ortaklaşa yapay zeka veri merkezlerinin raflarını tasarlayacak ve geliştirecek.

Foxconn, yapay zeka veri merkezleri için ABD'deki tesislerinde kablolama, ağ ve güç sistemleri dahil olmak üzere gerekli ekipmanların tasarımını ve üretimini üstlenecek.

OpenAI de bu ürünleri sistemine dahil edip etmeme konusunda değerlendirmek ve satın almak için "erken erişim" hakkına sahip olacak.