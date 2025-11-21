Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.872,63 %-0,98
        DOLAR 42,4449 %0,18
        EURO 49,0244 %0,17
        GRAM ALTIN 5.503,92 %-0,91
        FAİZ 39,56 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 67,25 %-2,30
        BITCOIN 84.095,00 %-3,57
        GBP/TRY 55,5463 %0,16
        EUR/USD 1,1543 %0,13
        BRENT 62,21 %-1,85
        ÇEYREK ALTIN 8.998,91 %-0,91
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka OpenAI ile Foxconn, yapay zeka veri sistemleri alanında işbirliği yapacak - Teknoloji Haberleri

        OpenAI ile Foxconn, yapay zeka veri sistemleri alanında işbirliği yapacak

        ABD'li teknoloji şirketi OpenAI ve Tayvan merkezli elektronik ürün imalatçısı Foxconn, ABD'deki yapay zeka veri merkezleri için gerekli ekipmanların tasarımına ve üretimine yönelik anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        OpenAI ile Foxconn, yapay zeka veri sistemleri alanında işbirliği yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OpenAI ve Foxconn'dan yapılan ortak açıklamaya göre, yapay zeka veri sistemleri alanında işbirliğini mümkün kılan bir anlaşmada mutabık kalındı.

        Nvidia için yapay zeka sunucuları geliştiren ve bazı Apple ürünlerinin imalatını yapan Foxconn, anlaşma kapsamında OpenAI ile ortaklaşa yapay zeka veri merkezlerinin raflarını tasarlayacak ve geliştirecek.

        Foxconn, yapay zeka veri merkezleri için ABD'deki tesislerinde kablolama, ağ ve güç sistemleri dahil olmak üzere gerekli ekipmanların tasarımını ve üretimini üstlenecek.

        OpenAI de bu ürünleri sistemine dahil edip etmeme konusunda değerlendirmek ve satın almak için "erken erişim" hakkına sahip olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?