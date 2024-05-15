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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI’nin kurucu ortağı Ilya Sutskever şirketten ayrıldı - Teknoloji Haberleri

        OpenAI’nin kurucu ortağı Ilya Sutskever şirketten ayrıldı

        Geçtiğimiz sene CEO'su Sam Altman'ın yönetim kurulu tarafından kovulması ve geri dönüşü ile tartışmaların odak noktası olan OpenAI'da yeni bir ayrılık gündemde. Geçtiğimiz günkü sansasyonel yeni yapay zeka modeli lansmanının ardından beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Şirketin kurucu ortağı Ilya Sutskever OpenAI'den ayrıldı

        Giriş: 15.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:07
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        Yapay zeka alanında öncü çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son AI modellemesi GPT-4o ile filmlerin gerçek olduğu konuşmalarını gündeme getiren OpenAI’nin kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever, neredeyse on yıllık bir sürenin ardından şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

        BAŞ BİLİM İNSANI JAKUB PACHOKI OLDU

        ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde önemli bir rol oynayan Sutskever’in yerine, yeni baş bilim insanı olarak Jakub Pachocki getirildi.

        Sutskever’in ayrılışı, şirketin üst düzey bir başka yöneticisinin istifasını takip etti. OpenAI, metin, ses ve videoyu gerçek zamanlı olarak işleyebilen güncellemeler de dahil olmak üzere yapay zeka modellerinde önemli güncellemeler yapmaya devam ediyor.

        Gelecek planları hakkında detay vermeyen Sutskever, yeni projesinin kendisi için “çok kişisel anlam ifade ettiğini” belirtti. Yapay zeka topluluğunda, katkıları ve duyuru zamanlaması göz önünde bulundurulduğunda, Sutskever’in ayrılığı önemli bir olay olarak nitelendirildi.

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