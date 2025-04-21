Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.295,71 %-0,23
        DOLAR 38,2040 %0,51
        EURO 44,2429 %1,69
        GRAM ALTIN 4.170,32 %2,29
        FAİZ 45,55 %-1,73
        GÜMÜŞ GRAM 40,36 %1,09
        BITCOIN 87.368,00 %2,65
        GBP/TRY 51,2340 %1,17
        EUR/USD 1,1559 %1,46
        BRENT 66,20 %-2,59
        ÇEYREK ALTIN 6.818,52 %2,29
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka OpenAI’nin o3 modelinde şeffaflık tartışması! Beklentiler gerçeklerle çatışıyor - Teknoloji Haberleri

        OpenAI’nin o3 modelinde şeffaflık tartışması! Beklentiler gerçeklerle çatışıyor

        OpenAI'nin o3 AI modelinin FrontierMath benchmark'ında yüzde 25'lik başarı oranı elde ettiği iddiası, bağımsız testlerde yüzde 10'a düşerek şeffaflık tartışmalarını alevlendirdi. Şirketin test koşulları, optimize edilmiş model farkları ve sektördeki benchmark güvenilirliği sorgulanırken, OpenAI daha güçlü modellerle ilerlemeyi planlıyor.

        Giriş: 21.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        OpenAI'nin o3 modelinde şeffaflık tartışması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OpenAI, Aralık’ta tanıttığı o3 AI modeliyle matematik problemlerinde devrim yaratacağını duyurmuştu. Şirket, FrontierMath benchmark’ında %25’in üzerinde başarı oranı elde ettiğini iddia ederken, bağımsız testler bu rakamın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Epoch AI’nin yaptığı testler, o3’ün yalnızca %10’luk başarı gösterdiğini belirtirken, OpenAI’nin test yöntemleri ve şeffaflığı tartışma konusu haline geldi.

        İDDİALAR İLE GERÇEKLER ARASINDAKİ FARK

        OpenAI, o3 modelinin FrontierMath’ta rakiplerini sollayarak %25’in üzerinde başarı yakaladığını açıklamıştı. Ancak Epoch AI’nin bağımsız testleri, modelin bu benchmark’ta sadece %10 başarı elde ettiğini gösterdi. Epoch, test koşulları ve FrontierMath’ın güncellenmiş versiyonunun bu farkı açıklayabileceğini belirtti. OpenAI ise halka sunulan o3 modelinin, daha az hesaplama gücüyle ve gerçek dünya kullanımına odaklanacak şekilde optimize edildiğini savundu.

        ŞEFFAFLIK VE BENCHMARK REKABETİ

        OpenAI’nin o3 açıklamaları, AI sektöründe sıkça rastlanan benchmark tartışmalarını yeniden alevlendirdi. ARC Prize Foundation, halka sunulan o3 modelinin, test edilen daha güçlü versiyondan farklı olduğunu doğruladı. Ayrıca, Epoch’un OpenAI’den aldığı fonu geç açıklaması, akademik çevrelerde güvenilirlik tartışmalarını körükledi. Benzer şekilde, xAI ve Meta gibi şirketler de yanıltıcı benchmark sonuçları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

        OpenAI, o3-mini-high ve o4-mini modellerinin FrontierMath’ta o3’ü geçtiğini belirtirken, yakın zamanda daha güçlü bir o3-pro modelini tanıtmayı planlıyor. Ancak bu olay, AI benchmark’larının yüzeysel bir şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Sektördeki rekabet, şirketlerin şeffaflık ve doğruluk konusunda daha özenli davranmasını zorunlu kılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"