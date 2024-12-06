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        Haberler Müzik 'Opera ve Bale Her Yerde'

        'Opera ve Bale Her Yerde'

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından (DOB), 'Opera ve Bale Her Yerde' temasıyla düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 20:19 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:23
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        'Opera ve Bale Her Yerde'
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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün bu yıl ilk kez düzenleyeceği 'Anadolu Opera ve Bale Festivali', Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla birçok medeniyetin zengin kültürel motiflerinden izler taşıyan, Anadolu'nun kadim şehri Şırnak'ta yapılacak.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün katılımlarıyla, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda saat 18.00'de, Ankara Devlet Opera ve Balesince seslendirilecek Şehr-i Nuh Konseri müzikseverlere sunulacak.

        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde! Haberi Görüntüle

        Konserde, Türk sanat müziği eserlerinin yanı sıra Muş, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır, Van, Gaziantep ve Diyarbakır türküleri, halay potpurileriyle Azerbaycan'ın dünya sahnelerinde temsil veren Arşın Mal Alan eserinden bir bölüm de seslendirilecek.

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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilerek kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak, gençlere ve çocuklara evrensel sanatları tanıtmak ve bu sanatlara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla festival turne programlarında, çocuk ve gençlere çok özel bir yer ayırdı.

        Bu projelerden biri olan ve 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla gidilecek her şehirde düzenlenecek Genç Yetenek Taraması'nın ilki de Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde başlayacak.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk yönetmenliğinde, Devlet Opera ve Balesi 6 il müdürü ve sanat yönetmeni ile Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sanata gönül vermiş gençlerle buluşarak projeyi başlatacak.

        Tan Sağtürk, Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy, Ankara DOB Müdürü Mithat Karakelle, İstanbul DOB Müdürü Caner Akgün, İzmir DOB Müdürü Tolga İyiuyarlar, Mersin DOB Müdürü Serbülent Biçer, Antalya DOB Müdürü Akın Ulutaş, Samsun DOB Müdürü Barış Salcan incelemelerde bulunacak.

        Festivalin son günü Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Sahnesi'nde Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce 'Sihirli Dünya' isimli çocuk oyunu sahnede olacak.

        Bu sihirli sanat dünyasında çocuklara opera, orkestra ve enstrümanlar tanıtılacak. Temsil, sanatçılarla çocukların buluşacağı bir söyleşi ile son bulacak. Festival, Şırnak'ın ardından 8 - 10 Aralık'ta Erzincan'da devam edecek.

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        #Opera ve Bale Her Yerde
        #Tan Sağtürk
        #Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
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