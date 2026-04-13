        Türkiye'nin savunma sanayii ve askeri gücünü dijital platforma taşıyan yeni proje "Operasyon Alesta" için heyecan giderek artarken, yapımın yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılar da merak konusu olmaya devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle hayata geçirilen dizi, Türk denizcilik tarihindeki kritik operasyonları ve SAT komandolarının zorlu görevlerini ekranlara taşımayı hedefliyor. Peki, "Operasyon Alesta" dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne olacak ve hangi oyuncular yer alacak?

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 17:44 Güncelleme:
        TRT’nin dijital platformu Tabii için hazırlanan “Operasyon Alesta”, Türkiye’nin denizlerdeki operasyonel kabiliyetini ve gizli görev dünyasını kurgusal bir çerçevede izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Üs Yapım imzası taşıyan proje, güçlü prodüksiyonu ve teknik altyapısıyla 2026’nın en iddialı askerî yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Peki, “Operasyon Alesta” dizisi ne zaman yayınlanacak?

        OPERASYON ALESTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        “Operasyon Alesta” dizisiyle ilgili hazırlık süreci yeniden gündeme gelirken, yapım aşamasında önemli bir adım olarak okuma provalarının Nisan 2026 itibarıyla başlaması bekleniyor. Öte yandan dizinin yayın tarihine ilişkin TRT veya Tabii cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ve net başlangıç tarihi belirsizliğini koruyor.

        OPERASYON ALESTA KONUSU

        Dizinin merkezinde, SAT Komutanlığı bünyesinde görev yapan seçkin su altı taarruz timleri yer alıyor. Senaryoda, denizlerde yürütülen yüksek riskli ve stratejik operasyonlar, uluslararası deniz hukuku kapsamında gelişen kriz senaryoları ve terörle mücadele görevleri dramatik bir kurgu içinde ele alınıyor.

        OPERASYON ALESTA OYUNCU KADROSU

        Cem Bender: Kurmay Albay Levent Yıldırım

        Onur Seyit Yaran: Arda Boran

        Gamze Özçelik: Zeynep

        Meltem Akçöl: Nehir Bozdoğan

        Fırat Çelik & Denise Capezza:Julian ve Isabelle Moreau

        Yüsra Geyik: Beren Varnalı

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
