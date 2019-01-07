Kayseri, Sivas ve Yozgat illerine yönelik faaliyet gösteren ORAN, mali, fizibilite, teknik ve güdümlü proje destekleriyle bölgenin kalkınmasını hedefliyor.

ORAN tarafından Ar-Ge faaliyetleri desteklenerek yatırımcılara bölge potansiyellerine en uygun yatırım imkanı sunulurken, bu sayede bölgenin başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik olarak birçok boyutta kalkınması sağlanıyor.

ORAN Genel Sekreter Vekili Kilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın 2009 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınmasına destek olmak istediklerini belirten Kilci, şunları kaydetti:

"Ajansımızın amacı bölgedeki üç ilimizin diğer bölgelerle olan kalkınmışlık farkını gidermek. Bu anlamda ORAN'ın mali destekler yoluyla, yatırımcılara iyi bir ortam yaratmak gibi görevleri de bulunuyor. Bunun dışında bölgedeki çeşitli kurumlarla proje fikirleri ortaya da çıkartıyoruz. Ajansımız son 8 yılda 113 milyonun üzerinde destek sağladı. Bu desteklerin 63 milyonu KOBİ'lere, 50 milyon civarı da kamu kurumlarına verildi. 113 milyon lira destekle üç ilimizde 200 milyon liraya yakın yatırım oluştu. Biz mali desteklerle özellikle KOBİ'lerden yenilikçi, Ar-Ge'ye dayalı, bölgemize katma değer sağlayacak projeler bekliyoruz. Tarım, turizm, sanayi gibi çeşitli alanlara göre desteklerimiz oluyor. Eğitim için de 2 milyon lira gibi bir teknik destek sağladık."

PROJE KÜLTÜRÜ OLUŞTURULDU

Kilci, Yozgat'a hayvan hastanesi, Kayseri'ye fuar merkezi, Sivas'a sanayi ve kent müzesi kuracaklarını, 2019 yılı için halihazırda projelerin bulunduğunu ve o projelerin de destek sağlanarak hayata geçirileceğini bildirdi.

Ajansın bölgeye sağladığı en büyük desteğin proje kültürünün oluşturulması olduğunu belirten Kilci, "Ajansın ilk yıllarında çok az başvuru alıyorduk ancak bu sayı giderek artmaya başladı. Sadece mali desteklerde 2 bin 500'e yakın başvuru yapıldı. Bu başvuruların 700'den fazlasını olumlu değerlendirip destek verdik." ifadelerini kullandı.

Kilci, ayrıca bölgede iyi bir uyum içerisinde çalıştıklarını ve çeşitli faaliyetlerle ekonomiye destek verdiklerini, bölge sanayisinin verimliliğini artırma ve sosyal kalkınma anlamında da çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.





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