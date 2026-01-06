ÖRAV, 2025’te 65 şehirde 57 bini aşkın öğretmenle buluştu

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi odağına alan ÖRAV; yüz yüze ve çevrim içi eğitimler, atölyeler ve tematik çalışmalarla eğitim-öğretim yılına yayılan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir öğrenme ekosistemi sundu.

Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar, öğretmenlerin değişen ihtiyaçlarına yanıt veren içeriklerle çeşitlenirken, öğrenme kültürünü güçlendiren kapsayıcı bir yapı sundu.

"Nitelikli eğitimi, toplumsal dönüşümün en güçlü anahtarlarından biri olarak görüyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, ÖRAV’ın 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

"Garanti BBVA’da nitelikli eğitimi, toplumsal dönüşümün en güçlü anahtarlarından biri olarak görüyoruz. ÖRAV aracılığıyla öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yaptığımız her katkıyı, bugünün ihtiyaçlarına olduğu kadar yarının dünyasına da yapılan uzun soluklu bir yatırım olarak ele alıyoruz. Geride bıraktığımız 2025 yılında, sınıflarda başlayan değişimin öğretmenlerimizin dokunduğu her öğrenciyle birlikte büyüdüğüne bir kez daha tanıklık ettik. Yerel iş birliklerimiz, gönüllülerimiz ve paydaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz bu güçlü ekosistem sayesinde, öğretmenleri yalnızca destekleyen değil; onların potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sunan, birbirlerinden ilham almalarını sağlayan sürdürülebilir bir model oluşturduk… Öğretmenlerin güçlendiği, yenilendiği ve kendilerini daha donanımlı hissettiği her adımın, eğitimin niteliğine kalıcı katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, 2025 yılı boyunca ulaştığımız ölçeği ve yarattığımız etkiyi daha da büyütmeyi hedefliyoruz."

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ölçeğini istikrarlı biçimde genişletiyoruz" ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, yıl boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı boyunca, öğretmenlerimiz için ilham veren, vizyonlarını geliştirmeyi hedefleyen ve mesleki yolculuklarını farklı açılardan zenginleştiren bir öğrenme ekosistemi kurmaya odaklandık. Stratejimizi öğretmenleri yalnızca programların katılımcısı değil; sınıflarında ve bulundukları ekosistemlerde etki liderleri olarak güçlendiren, ihtiyaçlarını gözeten, çalışma alanlarını ve seçeneklerini çoğaltan, teknolojinin sunduğu olanakları aktif biçimde kullanan dinamik ve esnek bir yapı üzerine inşa ediyoruz. Yereldeki imkânları ve iş birliklerini güçlendirerek, yalnızca öğretmenleri değil; öğretmenlerin öneminin farkında olan kurum ve kişileri de ortak bir amaç etrafında buluşturan kapsayıcı bir yapı oluşturuyoruz. Gönüllülerimiz, paydaşlarımız ve yerel iş birliklerimizle büyüyen bu ekosistem sayesinde, uzmanlıkları, mekânları ve kaynakları ÖRAV çatısı altında öğretmenler için seferber ediyor; yıl boyunca ulaştığımız öğretmen sayısını ve gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ölçeğini istikrarlı biçimde genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde de öğretmenlerin etki lideri olarak güçlendiği bu ekosistemde birlikte öğrenmeye, üretmeye ve eğitimin geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz."