16 yıllık iktidarı sona erdi: Macaristan'da seçimi kaybeden Orban, parlamentoda yer almayacağını açıkladı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.
Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı. 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.
Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.