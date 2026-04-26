        Haberler Dünya 16 yıllık iktidarı sona erdi: Macaristan'da seçimi kaybeden Orban, parlamentoda yer almayacağını açıkladı

        16 yıllık iktidarı sona erdi: Macaristan'da seçimi kaybeden Orban, parlamentoda yer almayacağını açıkladı

        Macaristan'da 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden ve 16 yıllık iktidarı son bulan Başbakan Orban, bundan sonra parlamentoda yer almayacağını, parti liderliği görevine ise devam edebileceği mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:24 Güncelleme:
        Orban parlamentoda yer almayacak
        Macaristan'da 16 yıllık iktidarının ardından 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) lideri Başbakan Viktor Orban, parlamentoda yer almayacağını belirtti, parti liderliği görevine ise devam edebileceği mesajını verdi.

        Başbakan Orban, Fidesz parti yönetimi toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından video mesajı yayımladı.

        Orban, tüm milletvekili adaylarıyla görüştüklerini ve birkaç önemli karar aldıklarını aktardı.

        Parlamento grubunu yeniden yapılandıracaklarını bildiren Orban, 27 Nisan'da oluşturulacak grubun liderliğini Gulyas Gergely'nin yürüteceğini kaydetti.

        Orban ayrıca parlamentoya seçilmesine rağmen, milletvekili olarak Macar Ulusal Meclisi'nde yer almayacağını, ancak partinin yeniden yapılanmasında rol oynayacağını duyurdu.

        Gelecek haftya bir toplantı düzenleyeceklerini bildiren Orban, sonbaharda yapılması planlanan kongreyi ise Haziran'a aldıklarını aktardı.

        Orban, "Parti yönetimi, Fidesz Genel Başkanlığı görevime devam etmemi öneriyor ve eğer kongre bana güvenini gösterirse, bu göreve hazırım." dedi.

        Macaristan genel seçimlerini Tisza, farkla kazanmıştı

        Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

        Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı. 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

        Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
