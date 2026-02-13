Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ordu'da evin üzerine çığ düştü! | Son dakika haberleri

        Ordu'da evin üzerine çığ düştü!

        Ordu'da korkutan bir olay yaşandı. Kentte tek katlı ahşap bir evin üzerine çığ düştü. Hasar meydana gelen evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 13.02.2026 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da evin üzerine çığ düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle tek katlı ahşap evin bir bölümü yıkıldı.

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, 2100 rakımlı Maden Obası'nda çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

        Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yolları açarak bölgeye ulaştığını belirten Kaya, tek katlı ahşap bir evde çığ düşmesinden kaynaklı hasar tespit edildiğini kaydetti.

        Kaya, kış dolayısıyla obada kimsenin bulunmadığını da ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sipariş ettiği dürümün içerisine sakalının kıllarını koydu

        Elazığ'da bir vatandaş, karnını doyurmak için gittiği lokantada, sipariş ettiği dürümün içerisinde sakalından kopardığı kılları koyduktan sonra ücreti ödemeden çıktı.  (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi