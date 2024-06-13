Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş: 13.06.2024 - 18:28 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:28
Atatürk Mahallesi'nde M.G'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Defne Nur K'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
İlkokul birinci sınıf öğrencisi çocuğun cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü M.G. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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