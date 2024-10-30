Ordu'da yaban domuzu saldırısı: Karı koca yaralandı

Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi Asut mevkisinde yaşanan olayda; Cevat ve Emine Ocak çifti, fındık bakımı için bahçeye gitti. Burada yaban domuzunun saldırdığı eşini kurtarmaya çalışan Cevat Ocak, kendisi de saldırıya uğradı.

AA'nın haberine göre; kendi çabalarıyla hayvandan kurtulan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla bahçeden uzaklaştı.

Komşuların ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kumru Devlet Hastanesine kaldırdı.