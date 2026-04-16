        Ordu'daki "Anne Üniversitesi"nde ikinci dönem | Son dakika haberleri

        Ordu'daki "Anne Üniversitesi"nin ikinci dönemi başladı

        Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Türkiye'de ve dünyada uygulanan nadir sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Anne Üniversitesi" projesinin ikinci döneminin başladığını açıkladı

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:06
        Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesinin ikinci dönemi, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

        Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma merkezleri olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk projelerinde aktif rol alması gerektiğini dile getirdi.

        Anne Üniversitesi'nin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Baş, öğrenmenin yaşının olmadığını ve hayat boyu öğrenme anlayışıyla anne adaylarının bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Toplumda annelerin önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Rektör Baş, çocukların yetiştirilmesinde sorumluluğun sadece annelere yüklenmemesi gerektiğini belirterek, aile içi sorumlulukların paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

        Üniversitenin Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ebru Şahin, proje kapsamında annelere sağlık, psikoloji, iletişim, aile içi ilişkiler ve sanat atölyeleri gibi birçok alanda eğitim verileceğini ifade etti. Şahin, annelerin güçlenmesinin sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

        Programda konuşan birinci dönem mezunu Hülya Güneş, Anne Üniversitesi'nin kendisi için sadece derslerden ibaret olmadığını belirterek, "Anne Üniversitesi benim için hayat koşturmacasında nefes aldığım bir durak oldu. Biz sadece anne değil, öğrenmeye aç ruhlarız. Burada öğrendiklerimizle hem kendimize hem çevremize yatırım yaptık" dedi.

        Proje kapsamında katılımcılara "Değerler Eğitimi", "Sağlık Bilgisi ve Çevre Bilinci", "Eğitimde Ailenin Rolü" ile "Sanat, Kültür ve Toplum" başlıklarında 8 hafta sürecek eğitimler verileceği öğrenildi.

        Açılış törenine üniversite yöneticileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile Anne Üniversitesi katılımcıları katıldı.

