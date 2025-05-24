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        Girdiği derede boğulan astsubay, toprağa verildi

        SAMSUN'dagirdiği derede akıntıya kapılarak boğulan Astsubay Hakan Fidan (24), Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:50
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        Girdiği derede boğulan astsubay, toprağa verildi
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        SAMSUN'dagirdiği derede akıntıya kapılarak boğulan Astsubay Hakan Fidan (24), Ordu'da toprağa verildi.

        Olay, dün 16.30 sıralarında Terme ilçesinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde astsubay olarak görev yapan ve yıllık izninde Samsun'a gelen Hakan Fidan, serinlemek için Akçay Deresi'ne girdi. Fidan, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipler, yapılan çalışma sonucunda Fidan'ın cansız bedenine ulaştı. Fidan'ın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan için bugün Ordu'nun Ünye ilçesi Fatih Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, Fidan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Fidan'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde mezarlıkta toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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