Ordu'da kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 62 gölet inşa edildi

Ordu'da, su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla 10 ilçede 62 gölet inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla su kaynaklarının doğru sürdürülebilirliğini sağlamak için kent genelinde göletlerin oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, gölet çalışmasına bir yenisinin daha eklendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gölköy ilçesi Uluvahta Yaylası'nda geçtiğimiz aylarda başlatılan turizm amaçlı gölet çalışması tamamlandı. Yapımı tamamlanan bu göletle birlikte Ordu'da 5,5 yılda 62'nci gölet yapılarak kullanıma sunuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında, Mesudiye'de 19, Korgan'da 11, Altınordu'da 8, Aybastı'da 6, Çatalpınar'da 3, Gölköy'de 6, İkizce'de 1, Kabataş'ta 5, Perşembe'de 2 ve Akkuş'ta 1 olmak üzere 10 ilçede toplamda 62 gölette su tutumu sağlandı. Kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde, temelden 10 metre yüksekliğinde, 82 metre gövde uzunluğundaki gölet 32 bin 750 metreküp su tutma kapasitesine sahip olarak inşa edildi."

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, "5,5 yılda kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde içme suyu başta olmak üzere, hayvancılık, tarım ve turizm alanında kullanılmak üzere göletler hayata geçirildi. Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, göletler ile birlikte alternatif içme suyu kaynaklarının artırıldığını, kuraklık tehlikesine karşı Ordu'nun su sıkıntısının en aza indirilmesinin hedeflendiği de kaydedildi.