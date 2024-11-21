Ordu'da yükümlülere yönelik mantar yetiştiriciliği kursu tamamlandı

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da uygulama eğitimi sırasında bir süre yükümlülere eşlik etti.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğindeki kurs, teorik ve pratik uygulama bölümüyle 88 saatte tamamlandı.

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