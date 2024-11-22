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        Ordu Valisi Erol'dan öğretmenlere ziyaret

        Ordu Valisi Muammer Erol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:06 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:06
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        Ordu Valisi Erol'dan öğretmenlere ziyaret
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        Ordu Valisi Muammer Erol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

        Vali Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınfındık İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Okul müdürü Cengiz Güngör, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Erol, öğretmenlere gül hediye etti.

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Erol, öğretmenlerin, geleceğin teminatı çocukların yetiştirilmesinde büyük fedakarlık gösterdiğini aktardı.

        Erol, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayretindeki öğretmenlere şükranlarını sunarak, "Bu anlamlı günde ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Öğretmenlerimize aile ve öğrencileriyle sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Erol, sorun ve talepleri de dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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