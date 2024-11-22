Ordu Valisi Erol'dan öğretmenlere ziyaret

Ordu Valisi Muammer Erol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınfındık İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul müdürü Cengiz Güngör, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Erol, öğretmenlere gül hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Erol, öğretmenlerin, geleceğin teminatı çocukların yetiştirilmesinde büyük fedakarlık gösterdiğini aktardı.

Erol, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayretindeki öğretmenlere şükranlarını sunarak, "Bu anlamlı günde ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Öğretmenlerimize aile ve öğrencileriyle sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.