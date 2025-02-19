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        Mesudiye'de yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:00
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        Mesudiye'de yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, aynı zamanda Karacaören Mahallesi Muhtarı Ferda Sesler'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede alevlerin evi sarması üzerine itfaiyeye haber verildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, bölgeye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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