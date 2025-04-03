Ordu'da bakım yapmak için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi
Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Bayram Güneş (38), Yenikent Mahallesi'ndeki elektrik direğine çıkarak yaşanan arızaya müdahale etmek istedi.
Bu sırada dengesini kaybeden Güneş, yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güneş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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