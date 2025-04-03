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        Ordu'da bakım yapmak için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:32
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        Ordu'da bakım yapmak için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Bayram Güneş (38), Yenikent Mahallesi'ndeki elektrik direğine çıkarak yaşanan arızaya müdahale etmek istedi.

        Bu sırada dengesini kaybeden Güneş, yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü.

        Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Güneş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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