Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı Ordu'nun Fatsa ilçesinde Naciye Yılmaz isimli kadın bugün ot biçmek için mahalledeki bahçesine gitti. Yılmaz'dan haber alamayan yakınları bölgeye giderek kendisine ulaşmaya çalıştı. Naciye Yılmaz'ın başörtüsü ile bahçede kullandığı tarım aletini bulan aile, Naciye Yılmaz'ın sel nedeniyle suya kapıldığını düşünerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naciye Yılmaz isimli kadın bugün ot biçmek için mahalledeki bahçesine gitti. Yılmaz’dan haber alamayan yakınları bölgeye giderek kendisine ulaşmaya çalıştı. Naciye Yılmaz’ın başörtüsü ile bahçede kullandığı tarım aletini bulan aile, Naciye Yılmaz’ın sel nedeniyle suya kapıldığını düşünerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ordu Fatsa’da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen bir ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.