Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ordu - Trabzon kaç kilometre? Ordu - Trabzon arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ordu - Trabzon kaç kilometre? Ordu - Trabzon arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Karadeniz'in yeşil doğası ve eşsiz kıyı manzaraları ile ünlü şehirleri Ordu ve Trabzon, ikisi arasında yolculuk yapılarak ziyaret edilen iki şehirdir. Yerli ve yabancı turistlerin sık şekilde ziyaret ettiği bu şehirler, sahil boyunca uzanan keyifli rotaya sahiptir. Peki Ordu - Trabzon kaç kilometre, en uygun ulaşım yöntemleri neler ve mesafe ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu - Trabzon kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu, Boztepe ve sahil şeridi ile öne çıkan bir şehirdir. Trabzon ise daha çok tarih ve kültür açısından zengindir. Bu iki şehir arasındaki yolculuk, size ve sevdiklerinize kültürel açıdan birçok şey katabilir. Ordu ve Trabzon arasındaki geziyi turistik amacın yanı sıra iş için yapanlar da vardır. Özellikle yaz ve bahar aylarında, Karadeniz’in nefes kesen doğasını görmek isteyenler bu güzergahı tercih eder. Peki Ordu - Trabzon ne kadar sürede gidilir?

        ORDU - TRABZON ARASI KAÇ km?

        Ordu - Trabzon kaç km? Söz konusu şehirler arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 190 km civarındadır. Yol, Karadeniz kıyısında uzanan dolambaçlı ve zaman zaman dağlık bir rotayı takip eder. Bu rota, hızlı geçilirken manzaralı bir seyahat imkânı da sunar. Tam da bu nedenle bu rotayı seven birçok kişi vardır.

        ORDU - TRABZON ARASI MESAFE NE KADAR?

        Ordu - Trabzon mesafe ne kadar? İşte iki şehir arasındaki mesafe bilgileri;

        • Kara yolu mesafesi: Yaklaşık 190 km
        • Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 150 km

        Kara yolu mesafesi, tercih edilen güzergâha ve yol koşullarına göre değişiklik gösterir. Özellikle sahil yolunu takip etmek hem güvenli hem de görsel olarak oldukça keyiflidir. Ancak farklı yollardan yapılan yolculuklarda kilometre değerleri değişebilir.

        ORDU - TRABZON ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Peki Ordu - Trabzon ne kadar sürede gidilir? Ordu çıkışlı Trabzon seyahatindeki toplam yolculuk süresi ulaşım aracına göre farklılaşır. İşte bazı detaylar;

        • Özel Araç: Ortalama 3 ve 3,5 saat sürer. Yol boyunca sahil ve dağ manzaralarını izleyerek yolculuktan keyif alabilirsiniz.
        • Otobüs: Çeşitli firmaların Ordu-Trabzon seferleri vardır. Bu firmaların sunduğu otobüs hizmeti ile yolculuk 3,5 ile 4 saat civarında tamamlanır. Ancak mola sayısına bağlı olarak bu süre değişebilir.
        • Uçak: Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na yapılan uçuş yaklaşık 35-40 dakika sürer. Ancak bu süreye havalimanı işlemleri ve şehir içi ulaşım dahil edilmemiştir. Bunlar da eklendiğinde uçakla gidiş için

        ORDU GEZİLECEK YERLER

        • Boztepe: Ordu’nun panoramik manzarasını izleyebileceğiniz sevilen bir tepedir.
        • Ordu Teleferik: Şehri tepeden görmek için idealdir ve birçok turistin tercihidir.
        • Perşembe Yaylası: Doğa yürüyüşü ve yayla havası için ideal bir duraktır.
        • Yason Burnu: Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir sahil noktası olarak değerlendirilebilir.
        • Kurul Kalesi: Tarihi kalıntıları ve çevresindeki doğal alanlarla birçok kişinin ilk uğradığı yerlerden biridir.
        • Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi
        • Ünye Yaşayan Kültür Miras Müzesi
        • Taşbaşı Kültür Merkezi
        • Bolaman Kalesi
        • Ablak Taşı
        • Ortaköy Şelalesi
        • Ulugöl Tabiat Parkı

        TRABZON GEZİLECEK YERLER

        • Sümela Manastırı: Maçka ilçesinde yer alan, tarihi ve doğasıyla ünlü manastır olarak bilinir.
        • Trabzon Ayasofya Müzesi: Tarihi ve mimari açıdan görülmeye değer bir yapıdır ve birçok ziyaretçisi vardır.
        • Atatürk Köşkü: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserlerle dolu bir köşktür.
        • Uzungöl: Doğa ve göl manzarasıyla Karadeniz’in en popüler turistik bölgelerinden biri olma niteliğine sahiptir.
        • Boztepe (Trabzon): Şehir manzarası ve çay bahçeleriyle ünlüdür.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?