Ordu - Trabzon kaç kilometre? Ordu - Trabzon arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ordu, Boztepe ve sahil şeridi ile öne çıkan bir şehirdir. Trabzon ise daha çok tarih ve kültür açısından zengindir. Bu iki şehir arasındaki yolculuk, size ve sevdiklerinize kültürel açıdan birçok şey katabilir. Ordu ve Trabzon arasındaki geziyi turistik amacın yanı sıra iş için yapanlar da vardır. Özellikle yaz ve bahar aylarında, Karadeniz’in nefes kesen doğasını görmek isteyenler bu güzergahı tercih eder. Peki Ordu - Trabzon ne kadar sürede gidilir?

ORDU - TRABZON ARASI KAÇ km?

Ordu - Trabzon kaç km? Söz konusu şehirler arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 190 km civarındadır. Yol, Karadeniz kıyısında uzanan dolambaçlı ve zaman zaman dağlık bir rotayı takip eder. Bu rota, hızlı geçilirken manzaralı bir seyahat imkânı da sunar. Tam da bu nedenle bu rotayı seven birçok kişi vardır.

ORDU - TRABZON ARASI MESAFE NE KADAR?

Ordu - Trabzon mesafe ne kadar? İşte iki şehir arasındaki mesafe bilgileri;

Kara yolu mesafesi: Yaklaşık 190 km

Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 150 km

Kara yolu mesafesi, tercih edilen güzergâha ve yol koşullarına göre değişiklik gösterir. Özellikle sahil yolunu takip etmek hem güvenli hem de görsel olarak oldukça keyiflidir. Ancak farklı yollardan yapılan yolculuklarda kilometre değerleri değişebilir.