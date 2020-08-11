Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kimler? Organize İşler 2 filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler 2 filmi hakkında detaylar haberimizde...
ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)
Ezgi Mola (Lerzan Berrak)
Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)
Bensu Soral (Nazlı Noyan)
Okan Çabalar
Ahmet Mümtaz Taylan
Atakan Çelik
Erdem Baş
Ersin Korkut
Güven Kıraç
Ekin Türkmen
Ata Demirer
Mahir İpek
ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?
Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
YORUMLAR