Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kimler? Organize İşler 2 filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler 2 filmi hakkında detaylar haberimizde...

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Erdem Baş

Ersin Korkut

Güven Kıraç

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Mahir İpek

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

