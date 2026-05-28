        Türk sinemasının sevilen yapımlarından Organize İşler: Sazan Sarmalı, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film, büyük beğeni toplayan Organize İşler serisinin devamı olarak 2019 yılında vizyona girmişti. Eğlenceli hikâyesi, tempolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, izleyicilere keyifli anlar vaat ediyor. Filmle ilgili konu ve oyuncu detayları ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 19:58 Güncelleme:
        Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler: Sazan Sarmalı, bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 2005 yılında büyük ilgi gören Organize İşler filminin devamı olarak çekilen yapım, komedi ile aksiyonu bir araya getiriyor. 2019’da vizyona giren film, sürükleyici hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkarken, izleyicilere keyifli bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor. İşte filme dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

        ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

        Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

        ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

        Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
