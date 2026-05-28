Türk sinemasının sevilen yapımlarından Organize İşler: Sazan Sarmalı, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film, büyük beğeni toplayan Organize İşler serisinin devamı olarak 2019 yılında vizyona girmişti. Eğlenceli hikâyesi, tempolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, izleyicilere keyifli anlar vaat ediyor. Filmle ilgili konu ve oyuncu detayları ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte tüm ayrıntılar…
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?
Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?
Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.