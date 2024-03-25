Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında? Orhan Gencebay'ın hayatı ve biyografisi

Eğitimini, Rus konservatuvarı mezunu ve Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak sürdürdü. Aynı zamanda 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay nereli?

Orhan Gencebay Kimdir?

Genç yaşta müzik yeteneğiyle dikkat çeken Gencebay, 10 yaşında ilk bestesini yaparak müzik dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Bu dönemde Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi de almaya başlayan sanatçı, müzikal yeteneğini geliştirmek için çeşitli müzik cemiyetlerinde çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu üstlenen Gencebay, kendi müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı.

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Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi olan bağlama üstadı Bayram Aracı'dan ilham aldı ve "küçük Bayram" olarak anılmaya başlandı. 14 yaşında ilk profesyonel bestesini yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziğiyle ilgilenmeye başladı. İstanbul'a taşınarak İstanbul Belediye Konservatuvarı'na giren sanatçı, burada da müzik kariyerine şekil verdi. Aldığı ödüller aşağıdaki gibidir.

1968-1976 arası her 45'liği için Altın Plak ödülleri

1976 Ses dergisi Yılın Türk Müziği Sanatçısı ödülü

1970: İstanbul Plak tarafından, yüksek tiraj başarısından olayı verilen Altın Taç Ödülü

1984: Tercüman gazetesi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü

1984: Merhaba dergisi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü

1985: Ses dergisi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü

1990: MÜYAP tarafından Dokunma adlı albümünün göstermiş olduğu yüksek satış başarısından dolayı verilen Yüksek Tiraj Ödülü

1990: ABD-Mısır-İsrail'in önde gelen üniversiteleriyle, Hacettepe Üniversitesi'nin ortaklaşa vermiş olduğu Montu Merit Doktorası (Fahri Müzik Doktoru) Ödülü

1995: Mehmetçik Vakfı tarafından verilen Altın Madalya Ödülü

1998: İntermedia ekonomi dergisi tarafından verilen Ekonomide Yılın Yıldızları Ödülü

1998: Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanı

2000: Altın Kelebek Ödülleri Fantezi Müzik Onur Ödülü

2009: Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Milli Eğitimine katkılarından dolayı verilen Onur Ödülü

2011: Kral Tv Müzik Ödülleri Onur Ödülü

2013: Müyap Fiziki Satış Ödülü

2013: Kral Tv Müzik Ödülleri En İyi Proje Ödülü

Orhan Gencebay'ın müzik hayatı boyunca birçok başarılı besteye ve albüme imza attığı bilinirken, Türk müziğinin gelişimine ve çeşitlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Gencebay, kendi özgün tarzıyla Türk müziğinde önemli bir yere sahiptir ve Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olarak anılmaktadır. Orhan Gencebay kaç yaşında? İşte Orhan Gencebay hayatı.