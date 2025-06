Orhan Özalp'ten kura değerlendirmesi!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar, Shaktar Donetsk - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminin ardından kulübün hedefleri ve hazırlıkları hakkında HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Biz her maçı çok ciddiye alıyoruz. Geçen sene de herkesin daha zorlu olduğunu düşündükleri maçlarda iyi bir performans ortaya koyduk. Buraya gelen her takım belli bir başarıya sahip o yüzden bizim için her maç önemli. Beşiktaş'ın başarısı ve ülke puanı için elimizden geleni yapacak şekilde çalışıyoruz."

"Bizim için hangi rakip olursa olsun aynı ciddiyeti göstereceğiz. Arda Turan'ın rakibimiz olması Türk futbolu için güzel bir işaret. Avrupa başarısı bizim için oldukça önemli."

TRANSFER CEVABI

"Biz çalışmalarımıza 28 Haziran'da Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacağız. Sonrasında Avusturya'da bir kampımız var. Başta teknik direktörümüz ve başkanımız çok ciddi bir mesai harcıyor. Çok yoğun bir şekilde yapılması gerekenler konusunda çalışma içindeyiz. Öncelikle futbol aklına yatırım yaptık. Teknik kadro, scout ekibi gibi... Şimdi de kadroyu güçlendirecek, geleceğe yönelik transferler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."