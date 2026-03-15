        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü: İlk yarıda biraz zorlandık - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü: İlk yarıda biraz zorlandık

        Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Orkun Kökçü, Süper Lig'in 26. haftasında 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından konuştu. İlk yarıda sıkıntı yaşadıklarını belirten milli futbolcu, "Aslında ilk devrede biraz zorlandık, rakibimiz de 10 kişi kalmışken topu daha fazla çevirmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 15.03.2026 - 22:49 Güncelleme:
        "İlk yarıda biraz zorlandık"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

        "İLK YARIDA BİRAZ ZORLANDIK"

        Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, "Aslında ilk devrede biraz zorlandık, Galatasaray maçındaki gibi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Orada topu daha fazla çevirmemiz lazımdı ama daha çok topu almaya gittik. O da önde eksik kalmamıza neden oldu." dedi.

        Rakibin oyun planına karşı ilk bölümde istedikleri gibi oynayamadıklarını belirten milli futbolcu,"Ortadan oynamayı denedik, rakip de bunu bekliyordu. Bunu iyi yapamadık. Hocamız da devrede bunu söyledi. İkinci yarıda daha önde oynadık. Pozisyonlar yakaladık ve 2-0 kazandık." ifadelerini kullandı.

        "UZUN ZAMAN SONRA FRİKİKTEN GOL ATTIK"

        Serbest vuruştan attığı gole de değinen Orkun Kökçü, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Golü izledim. Uzun bir aradan sonra frikikten gol bulduk, o da güzel. Güzel bir his ve devam etmemiz lazım."

        "ATTIĞIM GOLDE ŞANSIM YANIMDAYDI"

        Frikik golüyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Kökçü, "4 yıl mı olmuş, nasıl? Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde attım. Çalışıyorum. Her zaman olmuyor ama bugün şans yanımdaydı. İnşallah devamı gelir." dedi.

        Orkun Kökçü, takım için en önemli şeyin galibiyet serisini sürdürmek olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı:

        "En önemlisi bizim için galibiyetlere devam etmek, hava bozulmasın. Kimin gol attığının bir önemi yok."

